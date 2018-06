​Un Polynésien part à la découverte de l'Europe... à vélo

Manon Della-Maggiora

L'Europe, un choix pratique : "j'ai le bon passeport. Techniquement, c'était plus simple de se préparer en France et de partir d'ici puisque la France fait partie de l'Europe. Je peux donc me déplacer dans toute l'Europe. Et venant d'un territoire uniquement insulaire, le continent est exotique pour moi."La difficulté ? Tout faire seul oui... et à vélo. Toanui a dû prendre le train entre deux villes pour des questions de santé. Mais il a bien l'intention de faire le reste du trajet sur la selle. "Je pense tout faire à vélo. Néanmoins, je reste ouvert à d'autres moyens de transport s'ils s'imposent comme la meilleure solution à un moment donné. J'ai d'ailleurs pris le train pour faire Carcassonne - Toulouse à cause de douleurs aux articulations du genou droit."Après le Sud-Ouest de l'hexagone, le Polynésien pédalera jusqu'en Espagne. "La suite n'est pas encore programmée. (...) Le Portugal et la région de l'Andalousie au sud de l'Espagne m'intéressent. Je verrai."Et après l'Europe, pourquoi pas le reste du monde ? "Il y a un an, je souhaitais aussi faire l'Amérique du Sud dans la foulée. Cela reste dans un coin de ma tête mais ce n'est plus ma priorité."