​Tennis : les Tahitiens à la Fiji Tattslotto Open 2019

En double, une défaite en demi-finale contre les numéro 1 Thomas Perrin et Nick Wiles empêche Heimanarii et Ridge d’accéder au carré final (6-3/6-2). En revanche, Heve Kelley et Vaitea Lo s’inclinent eux, en quart de finale face aux vainqueurs du tournoi : Corey Clarke et Toby Radford lors d’un match très serré. (2-6/6-4/10-7)Prochaine étape : la Nation Cup qui se déroulera à Fidji du 28 mai au 2 Juin. Une compétition par équipe que les Tahitiens avaient remportés haut la main l’an passé, face au Vanuatu.