​Miss France 2018 : Miss Tahiti grande gagnante de notre sondage

Derrière, et avec nettement moins de votes, on trouve les autres Miss : Mayotte, Guadeloupe, Martinique, Saint-Pierre-et-Miquelon et Guyane.Si la beauté des vahine d’outre-mer n’est pas une légende, nos Miss n’ont pourtant pas gagné énormément de titres dans l’histoire du concours de beauté dont la première édition s’est déroulée en 1920.Pour la petite histoire, il a fallu attendre 1961 pour voir une première Miss issue de la France lointaine : il s’agissait de Luce Auger, une indochinoise. Mais manque de chance pour elle, comme l’Indochine n’était plus française depuis sept ans, elle a été destituée alors même qu’elle vivait en France depuis de nombreuses années…Sur les 87 jeunes filles couronnées Miss France depuis 1920… seules dix viennent des territoires d’outre-mer. Consolation pour la Polynésie, Tahiti arrive en tête avec quatre Miss France : Edna Tepava en 1974 ; Thilda Fuller en 1980, mais elle a rendu sa couronne au bout de trois jours pour des raisons personnelles… ; et enfin Mareva Georges en 1991 et Mareva Galanter en 1999.A noter aussi cette bizarrerie : en 1967 c’est Miss Normandie qui gagne le concours mais notre miss Tahiti Marie Moua bénéficie d’un titre honorifique de Miss France "hors concours".Derrière Tahiti ce sont la Guadeloupe et la Réunion qui ont le plus de titres : deux chacun.Cela fait donc presque vingt ans que notre Miss Tahiti n’est pas montée sur la plus haute marche…Et pourtant ! Depuis cinq ans on y est presque : trois fois Première dauphine, deux fois deuxième dauphine… Il ne manque presque rien.