​Les Poilus tahitiens à l’honneur à la Présidence

B.P.

Il y a près de cent ans, la Grande Guerre se terminait avec un bilan terrifiant de 18,6 millions de morts. Ce jeudi matin, le ministre de la Culture Heremoana Maamaatuaiahutapu et le président de l’association Mémoire polynésienne ont présenté la grande expo qui va prendre place à la présidence à partir de la semaine prochaine."Nous souhaitions rendre un hommage solennel à nos Poilus tahitiens et dans un lieu symbolique puisque la Présidence était à l’époque la caserne coloniale de Papeete" explique le ministre de la Culture dont l’arrière-grand-père lui-même a fait partie des 1 800 Tahitiens à partir à la guerre. Un contingent important quand on estime qu’il y avait environ 30 000 habitants au fenua à cette époque. Sur ce chiffre, 1 180 hommes iront au front, les autres étant plus cantonnés dans des tâches logistiques à l’arrière. 300 Tahitiens ne reviendront pas des champs de bataille.À partir de mardi prochain, vous pourrez suivre l’histoire de ces hommes dans une grande expo installée dans les coursives de la présidence. En tout, 44 panneaux et deux écrans vidéo qui diffuseront les portraits des hommes partis combattre."Nous avons voulu raconter les petites histoires de ces hommes polynésiens et les replacer ainsi dans la grande Histoire" dit Jean-Christophe Shigetomi qui a consacré quatre ans de travail à cette exposition. Des recherches minutieuses pour retracer les parcours des Poilus qui ont combattu sur tous les terrains du conflit.Après une présentation privée aux familles des Poilus dimanche, l’expo sera ouverte au grand public les mardis, jeudis et vendredis à la Présidence jusqu’au 30 novembre. Des pavoisements seront également installés sur l’avenue Pouvanaa a Oopa et la rue des Poilus Tahitiens sur la même période.Pour les scolaires, des visites commentées seront organisées sur inscription. Enfin l'expo sera également ouverte les samedis 17 et 24 novembre de 7 h 30 à 12 heures.