​Halte à la prise de risques 2018, c’est déjà bien parti !

Dès que les dates des sessions ont été publiées sur la page Facebook de la gendarmerie, ils ont été des centaines à s’inscrire. Au point que la gendarmerie a dû interrompre les inscriptions pour l’instant.Halte à la prise de risques attaque cette année sa treizième édition et a déjà formé et sensibilisé plus de 10 000 jeunes sur le territoire. Cette opération, organisée par les gendarmes avec la collaboration des auto-écoles, des assurances et de la direction des Transports terrestres, a pour objectif de sensibiliser des jeunes de 17 à 25 ans aux dangers de la route.Lors des 6 sessions (au lycée hôtelier de Punaauia et une à Moorea), les jeunes assistent à plusieurs interventions (gendarmes, médecins, moniteurs d’auto-école, témoins…) et peuvent même tester des simulateurs de tonneaux, de chocs ou d’alcoolémie. À la fin de chaque session, les participants passent un test et, en fonction de leurs résultats, ils peuvent gagner de nombreux lots. Des formations au permis de conduire, un voyage, un scooter, des casques, etc.Pour pouvoir participer, il faut être âgée de 17 à 25 ans et ne pas être titulaire du permis.