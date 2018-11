​Appel à la grève lundi dans les établissements scolaires

Rédaction web

Pour l’Unsa, qui se fait l’écho d’un mouvement national, cette journée de grève est pour protester contre les suppressions de postes, les coupes budgétaires, les congés maladie ou maternité non remplacés et le gel du point indiciaire. Selon l’Unsa "il pourrait y avoir un impact sur la Polynésie française où une centaine de postes seraient en sursis l’an prochain".Les grévistes appellent à un rassemblement lundi matin devant la direction générale de l’Education et des enseignements à Titioro. Selon les syndicats, le vice-recteur et Christelle Lehartel, la ministre de l’Éducation, ont prévu de les recevoir.