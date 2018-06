​6 mois de prison pour avoir éventré son cousin

Sam Teinaore

Le 17 juin 2017, sur l’île de Hiva Oa, le prévenu et la victime participaient à une fête d’anniversaire très arrosée. Le prévenu serait allé se reposer dans son véhicule, car il était capitaine de soirée. Il n’aurait pas apprécié la manière avec laquelle l’un de ses cousins l’aurait réveillé. Une fois rentré chez lui, il aurait bu à nouveau avec ses cousins. Le ton serait rapidement monté à l’évocation de l’épisode du réveil.Le prévenu aurait alors saisi une bouteille de bière qu’il aurait fracassée sur la nuque de la victime. Ce dernier se serait défendu et lui aurait asséné un coup de poing au visage. Les deux hommes ont été séparés par un autre membre de la famille, mais au moment où la victime est revenue à l’assaut, le prévenu aurait saisi un couteau pour se défendre et aurait alors éventré son assaillant. Les boyaux à l’air la victime a été évasanée vers l’hôpital de Taaone où il a subi une grosse opération pour remettre ses boyaux en place.Devant le juge, le prévenu a demandé pardon à son cousin. Depuis les faits les deux hommes ne s’adressent plus la parole. L’homme de 46 ans a été condamné à 6 mois de prison ferme. Il sera à nouveau jugé le 28 novembre sur les intérêts civils. L’avocat de la victime a demandé une expertise médicale pour évaluer le montant de son préjudice physique.Le prévenu avait poursuivi sa victime pour coups et blessures, une demande rejetée par le juge estimant qu’il s’agissait de légitime défense.