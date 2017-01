Wilfrid Pīna’i Lucas est décédé : les condoléances du ministre de la Culture

"C’est avec un immense regret que nous avons appris le décès de Wilfred Pina’i Lucas.



Il fut chargé de mission auprès de Maco Tevane, ministre de la Culture de 1976 à 1981 puis, nommé directeur du Centre polynésien des sciences humaines Te Anavaharau de 1981 à 1986. Il joua un rôle primordial pour la préservation et la promotion de notre identité en partageant ses connaissances et son expérience au Service de la Culture et du patrimoine.



Il fut président du jury du Tiurai et du Heiva i Tahiti pendant dix ans, dès 1980, aux côtés de Maco Tevane, Henri Hiro, Madeleine Moua, Iris Teai, ou encore Flora Devatine pour ne citer qu’eux.



Homme de lettres, poète, essayiste, il a écrit pour des groupes de danse du Heiva tels que Toa Reva, Temaire Nui et Tevaitoa Nui.



Retraité de l’éducation, il était professeur de mathématiques en France en 1957. Puis, en 1959, il est revenu au pays enseigner cette matière au lycée Gauguin, à Taravao, à ‘Uturoa, au collège et au lycée du Taaone et ce jusqu’en 1993.



Toute sa vie, Wilfrid Pīna’i Lucas a été un bon père de famille, auprès de ses quatre enfants, Pierre dit Pierrot, Wilfrid, Mathilde et Françoise.



A sa famille, à ses proches, le ministre de la Culture, Heremoana Maamaatuaiahutapu, adresse ses plus sincères condoléances."