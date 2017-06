Volley ball : les U14 garçons et filles en demi-finale sur TNTV

Seules équipes polynésiennes arrivées en phase finale du Championnat du Monde scolaire de Beach Volley, les U14 garçons et filles affronteront respectivement en demi-finale les équipes brésiliennes et chinoises jeudi 1er juin.La 1ère rencontre sera diffusée en direct WEB sur la page facebook de la chaîne et sur TNTV.pf , la 2ème en direct TV & WEB.