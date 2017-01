Vigilance : vent fort et pluie sur plusieurs archipels

Un minimum dépressionnaire évolue à proximité Est des Cook du Sud, annonce Météo France sur son site Internet. Il est à l'origine d'un temps perturbé, pluvieux et venteux entre les îles de la Société et les Australes du Nord.



Ce mercredi matin, les îles Sous-le-Vent, Mopelia et les Australes Ouest sont placées en vigilance orange pour les fortes pluies, le vent et la houle. Les îles du Vent sont en jaune pour le vent, la pluie et la houle. Les Australes centre sont en jaune pour le vent et la pluie.