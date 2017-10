Vent et houle : restez vigilants

L'épisode de Mara'amu se poursuit. Ce lundi, une grande partie des Tuamotu et les Gambier sont en vigilance orange pour la houle. Les îles du Vent, îles Sous-le-Vent et le nord des Tuamotu sont en vigilance jaune pour la houle. A Tahiti et Moorea, Météo France prévoit un vent assez fort d'Est-Sud-Est, avec des pointes à 60/70 kilomètres/heure.



Vigilance également pour le vent au nord de l'archipel des Tuamotu. Des vagues de 3 à 4 mètres sont attendues.