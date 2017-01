(Communiqué de presse)

Dans le cadre des travaux de sécurisation de la falaise à l’arrière du snack Mil’ Délices, au PK 13.2, au niveau du giratoire de Punavai à Punaauia, JL Polynesie doit réaliser d’importants travaux de purge de blocs rocheux.Afin de garantir la sécurité des usagers et de réduire la gêne occasionnée, ces travaux seront réalisés de nuit et une coupure de circulation, dans les 2 sens de circulation de la route des plaines, sera mise en place, avec une déviation.La déviation sera installée entre le rond-point de la Punaruu et le rond-point de Punavai Montagne et orientera la circulation par l’ancienne route de ceinture.Ce dispositif sera prévu et mis en place pour les nuits de lundi 23, mardi 24 et mercredi 25 janvier prochain, à partir de 20 heures et jusqu’à 4 heures du matin.