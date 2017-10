Une marche rose à Paea dimanche

(Communiqué)

Dans le cadre d' octobre rose , mois de sensibilisation au dépistage du cancer du sein, l'association Tomite Taurua Rau No Paea en partenariat avec la Commune de Paea, organise une "Marche rose" ce dimanche à partir de 16 heures, du Square Benjamin Bambridge au Parc Rohotu.L’accueil des participants se fera à partir de 15 heures au Square Benjamin Bambridge, à 15h45 le comité organisateur prévoit un petit échauffement pour un départ à 16 heures Le retour au square est prévu à 17h30. L’association prévoit à 18h00 un lâcher de lanternes en hommage aux femmes atteintes du cancer du sein.Les participants se verront remettre un t-shirt, un ballon et un noeud roses en contrepartie d’une participation d’au minimum 1000 FCFP. Les bénéfices seront entièrement reversés à la Ligue contre le cancer du sein en Polynésie française.Le règlement de la Marche et le bulletin d’inscription sont disponibles sur les pages facebook de la commune et de l’association Tomite Taurua Rau No Paea.