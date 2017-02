Un "Vis ta ville" spécial St Valentin

Organisée par la Ville de Papeete et l’association Agir pour l’insertion, la nouvelle édition de Vis ta Ville se tiendra ce mercredi 8 février, de 12h à 15h30 au parc Bougainville. Le thème retenu pour cette édition est Cupidon, fête de St Valentin oblige. Des ateliers seront proposés tels que "Do it yourself : bio chic recyclable" et " facepainting" avec Arava Design. Côté scène, les Breaking Motion et les All In One (lauréats du Upa Nui 2016) seront de la partie avec de nouvelles chorégraphies préparées spécialement pour l’occasion.



Programme de la manifestation :

12h00 – 13h00 : Présentation et inscription dans les ateliers et présentation du déroulement de l’après-midi

12h – 14h30 : Ouverture des ateliers "activités manuelles" + Stand maquillage Face Painting + stand "déclare ton amour" + Stand de dégustation

14h35-14h40 : Prestation de danse des ALL IN ONE

14h45 – 14h50 : Prestation de danse des Breaking Motion

14h55 – 15h : Prestation de danse des ALL IN ONE

15h05-15h10 : Prestation de danse des Breaking Motion

15h15-15h20 : Prestation de danse des ALL IN ONE

15h30 : Fin de la manifestation