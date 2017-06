Tu'aro arearea i Mahina: c'est parti

Le maire, Damas Teuira et l'ensemble de l'équipe municipale de Mahina, informent de l'ouverture des soirées d'animations sportives: Tu'aro Arearea les 8, 9 et 10 juin 2017 sur le stade communal à partir de 18h30. 10 quartiers représentants respectivement 10 secteurs de Mahina s'affronteront lors des soirées qualificatives Jeudi 8 et vendredi 9 juin.



Les finalistes s'affronteront le samedi 10 juin toujours sur le stade communal à partir de 18h30. Le programme d'ouverture de la soirée de jeudi 8 juin démarre par la convocation des 10 quartiers à 17h30 sur le stade.



Le Maire prononcera le discours officiel après le défilé et l'ouverture des jeux se fera à 18h30. L'entrée est gratuite, il est, cependant, fortement recommandé de venir plus tôt, en raison des parkings qui se remplissent très vite. Pour toute information complémentaire, merci de contacter Samuel Garcia au 89 32 73 76.