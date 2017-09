Travaux dans Papeete : soyez vigilants

La Polynésienne des eaux intervient, depuis quelques jours, sur l’avenue du commandant Chessé pour le renouvellement du réseau d'eau potable existant.

Il s’agit d’une première étape, puisque la Ville de Papeete a prévu des travaux de réfection de voirie et d’embellissement dans cette zone. Ce projet s’inscrit dans la continuité de la campagne Papeete propre, c’est avec vous !



A partir du 2 octobre 2017, les travaux seront entrepris entres les avenues Vairaatoa et Pomare V (devant le comptoir Cécile et Super U Cécile), et ce pour une durée estimée à un mois.



Les travaux liés aux accotements auront lieu de jour, les travaux de chaussée sont prévus de nuit, entre 20 heures et 4 heures.