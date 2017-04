Teahupo'o Tahiti Challenge sous les projecteurs de TNTV ce dimanche!

Un site exceptionnel, la crème de la discipline,

Du 23 avril au 3 mai 2017, les meilleurs bodyboardeurs, locaux et internationaux se donneront rendez-vous sur le spot de Teahupo'o pour une compétition qui s'annonce épique.la Teahupo'o Tahiti Challenge anciennement Sparkgreen, promet de très belles émotions. Des émotions que vous pourrez retrouver sur TNTV.En effet, la chaîne du fenua pour la deuxième année consécutive, met en place un dispositif TV et WEB, qui vous permettra de vivre la compétition comme si vous y étiez.Plus d'infos sur les rendez-vous télé et web en cliquant ici