Te Fare Tauhiti Nui lance ses ateliers de vacances d'octobre/novembre 2017

Te Fare Tauhiti Nui vous informe que l’établissement propose des activités pour les vacances du 30 octobre au 10 novembre 2017. Durant ces deux semaines les enfants de 3 à 13 ans pourront participer à 13 ateliers ludiques et amusants.Poterie: De 5 à 7 ans et de 8 à 13 ans; Jeux de Societe: De 3 à 13 ans; Eveil Corporel: De 3 à 5 ans; Echecs: De 6 à 13 ans; Graines de Parfumeurs: De 4 à 7 ans et de 5 à 8 ans; Eveil Musical: De 3 à 6 ans; Theatre: De 6 à 10 ans et de 11 à 15 ans; Tressage: De 8 à 11 ans; Jardin Miniatures: De 7 à 13 ans; Autour du Mouvement et du Son: De 6 à 9 ans; Atelier Creatif: De 4 à 6 ans et de 7 à 13 ans; United Kids: De 7 à 13 ans; Fabrication de Jeux et Maquettes en Bois: De 6 à 9 ans et à partir de 11 ans. www.maisondelaculture.pf ou via FaceBook