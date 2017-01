Sortie du guide Moana

Les éditions Créaprint annoncent la sortie du guide Moana, le 20ème du nom, destiné à tous les amoureux du grand bleu, professionnels de la mer comme amateurs de loisirs nautiques. Parmi les pages, un dossier consacré à tous les sports et les grands événements sportifs, une partie dédiée à l’environnement, la rubrique "sécurité en mer" : Action de l’Etat en mer, JRCC et FEPSM, balises de détresse, moyens et procédures de communication (radiotéléphonie). Un important chapitre "à voile ou à moteur" qui met en avant les nouveautés des pros du secteur et toutes les informations utiles pour l’achat d’un bateau. Des pages spéciales dédiées à l’économie bleue : transport interinsulaire, construction navale, pêche, perle, aquaculture, tourisme, etc.