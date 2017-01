Risques de manque d'eau sur les hauteurs de Papeete (Sainte Amelie) et Pirae

Certains réservoirs de Papeete (Sainte Amelie) et Pirae (Hamuta et Nahoata) se sont vidés et les pannes d'électricité ne permettent pas aux stations de pompage de les réalimenter. la Polynésienne des eaux informe les usagers de ces 2 zones et surtout ceux résidant sur les hauteurs de prévoir une réserve d'eau pour cette nuit.L'info en direct : cliquez ICI