Selon le bulletin de conjoncture du quatrième trimestre 2016 de l'ISPF, la consommation des ménages et le tourisme continuent de se redresser et portent la croissance de l’économie polynésienne. La reprise de l’emploi se confirme au terme de l’année 2016. Cependant, les résultats des exportations des produits locaux sont en recul, tout comme les importations de biens d’équipement, ce qui traduit des perspectives plus incertaines pour une partie des entreprises.