Report des vols Air Tahiti

Air Tahiti informe que les personnes n'ayant pas encore pu voyager ce lundi, ont été reportées sur les vols prévus demain, mardi 24 janvier, mercredi 25 janvier et le jeudi 26 janvier 2017. Ainsi, les vols vers Arutua, Hao, Makemo, Ahe, Manihi ont été reprogrammés demain mardi 24 janvier 2017. Quant aux vols vers Niau et Faaite, ils opèreront ce mercredi 25 janvier 2017. Enfin, les vols vers Napuka, Fangatau et Puka Puka sont prévus ce jeudi 26 janvier.