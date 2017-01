Ramassage exceptionnel des détritus par la TSP ce lundi soir

Suite aux dégâts occasionnés par les intempéries, la TSP prévoit de doubler les ramassages des ordures ménagères, des déchets végétaux et des encombrants, ce lundi soir en centre-ville (secteurs 1-1 et 1-2, Fare Ute, avenue Clémenceau, Cours de l’Union Sacrée et avenue Prince Hinoi). Les commerçants qui ont subi des inondations sont invités à sortir leurs déchets afin qu'ils soient collectés. Plus d'informations au 40 54 14 14 ou tsp@tsp.pf.