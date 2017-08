Rédaction web avec communiqué

Il a été constaté dernièrement une circulation et une présence anormale de piétons autour de la zone accueillant les fêtes foraines, située entre la commune de Faaa et la commune de Punaauia.Pour des raisons impérieuses et évidentes de sécurité, l’accès à ces voies est "strictement interdit de manière permanente aux piétons, cyclistes et animaux, " rappelle le ministère de l'Equipement dans un communiqué.Le non-respect des dispositions en vigueur exposent les contrevenants à des sanctions pénales. Les forces de police et de gendarmerie ont été alertées à cet effet.