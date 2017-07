Première représentation de Te hau pahu nui ce samedi

Temaeva s'apprête à vous faire découvrir "Te hau pahu nui" : sa dernière création. Elle sera interprétée tous les samedis du mois de juillet, durant 1h30, au marae Arahurahu de Paea. La grande première a lieu ce week-end et débute à 15h45.



Ce spectacle, "Te Hau Pahu Nui", est extrait des écrits de Teuira Henry et montre le rituel de l'alliance entre les trois chefferies royales de Tahiti, Moorea et Maiao avant l'arrivée des premiers européens.



La troupe crée par Coco Hotahota fête ses 55 ans ce 1er juillet.



Tarif unique : 2.000 XPF. Placement libre pour les deux premières représentations (deux tribunes).



Rédaction web