Pluie : vigilance jaune aux Tuamotu et dans les îles du Vent

Le temps reste gris à Tahiti et Moorea. Ce samedi matin Météo France a placé les îles du Vent et une partie des Tuamotu en vigilance jaune pour la pluie. A l'ouest de l'archipel, vigilance également pour la houle et le vent.



Le temps maussade va perdurer à Tahiti et Moorea ce week-end avec un ciel très nuageux à couvert et des averses toujours au programme, sans oublier un risque orageux sur le relief, souligne Météo France.