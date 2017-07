Plan de circulation et de stationnement pour le 14 juillet

A l’occasion de la Fête Nationale, vendredi 14 juillet 2017, le haut-commissariat demande aux usagers de ne pas stationner leurs véhicules : dans toute l’avenue Pouvana’a a Oopa de 0h à 12h ; dans la portion de rue des poilus tahitiens située entre l’Académie Tahitienne et la Direction de la Sécurité Publique de 0h à 12h ; dans la rue du Bataillon du Pacifique de 0h à 12h ; dans la portion de l’avenue du Petit Thouars située entre le parking Tarahoi et la Vice-présidence de 0h à 14h. Tout véhicule contrevenant sera retiré de l’avenue par les services de sécurité.





Les résidents de l’avenue de Sainte-Amélie, à Papeete sont informés : que la circulation dans l’avenue du Bataillon du Pacifique sera interdite de 9h à 11h, jusqu’à la fin du défilé ; que la circulation dans l’avenue Pouvana’a a O’opa sera interdite : pour la portion allant de l’intersection de l’avenue du Commandant Destremeau et de l’avenue du Général de Gaulle au rond-point de la Présidence de 6h à 12h ; pour la portion allant du rond-point de la Présidence à la Gendarmerie nationale de 10h à 12h ; que de 9h à 10h, ils seront autorisés à emprunter, en sens inverse, la rue du Dr Cassiau, située entre le Mac Donald et le parking Tarahoi, ainsi que la rue Dumont d’Urville, pour accéder à leurs domiciles.