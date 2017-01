Pirae : limitez la circulation dans la rue Tuterai Tane

La commune demande à la population de limiter la circulation dans la rue Tuterai Tane, route de l'hippodrome pour éviter de gêner

l'intervention des engins de l'équipement sur place. Soyez prudents et roulez au pas.



Les équipes techniques de Pirae, les pompiers et les mutoï aidés des services de l'équipement et des entreprises privées ont déjà réalisé le plus gros du nettoyage des routes afin de faciliter l'accès et la circulation sur les artères paralysés par la boue.