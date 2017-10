Votre concours Pakikids revient vendredi 6 octobre à 19h25, avec 8 nouveaux candidats âgés de 7 à 12 ans : Melody, Meleana, Natihei, Linley, Ani-Hiva, Ah-Len, Nohorai et Brianna.Accueillis par Rai, animateur de l'émission et soutenus par le public, venu les encourager, ils vont chanter en direct. Qui continuera l'aventure et ira en finale le 20 octobre prochain?C'est vous qui décidez!Plus d'informations sur la soirée et les modalités de vote en cliquant ici