Opération Cartables à Faa’a

Ce mardi, les tavana Emma Vanaa, Teka Grand-Pittman, Teura Tarahu, Isabelle Sachet et Roberto Teriitehau et les techniciens ont assisté à la remise des cartables pour les élèves de Faa’a. 70 élèves méritants des classes de cm2 de Faa’a ont pu ainsi recevoir un kit complet de fournitures scolaires dans un magnifique et solide sac à dos "tendance" pour leur rentrée scolaire en 6e. 90 % sont issus des milieux difficiles de l’ensemble des quartiers de la commune de Faa’a. Le coût de l’opération s’élève à 500 000 fcp.