OPT : travaux sur le réseau satellite dans la nuit de lundi à mardi

(Communiqué de presse)

L’Office des postes et télécommunications informe qu’il sera amené à effectuer des travaux de mise à jour sur son réseau satellite, dans la nuit du lundi 30 janvier au mardi 31 janvier.Ces interventions de maintenance auront lieu de minuit à 4 heures, et occasionneront pendant toute leur durée une interruption temporaire des services de téléphonie fixe, téléphonie mobile, téléphonie sur Vinibox/Manabox et connexion ADSL sur les îles desservies par satellite (hors Iles du Vent et Iles Sous-le-Vent).Les services de téléphonie fixe resteront cependant actifs sur les îles suivantes : Arutua, Fakarava, Hao, Manihi, Rangiroa, Takapoto, Takaroa (Tuamotu Ouest), Makemo, Rikitea (Tuamotu Est), Raivavae, Rapa, Rimatara, Rurutu, Tubuai (Australes), Fatu-Hiva, Hiva-Oa, Nuku-Hiva, Tahuata, Ua-Pou, Ua-Huka (Marquises).De même, les services de téléphonie mobile resteront actifs sur les îles suivantes : Arutua village, Arutua Tutaemaro (Tuamotu Ouest), Makemo phare (Tuamotu Est), Rapa, Rurutu Erai, Rurutu Matonaa (Australes), Fatu-Hiva, Hiva-Oa, Nuku-Hiva, Tahuata, Ua-Pou, Ua-Huka (Marquises).À Tahiti, le site de la Maroto dans la vallée de la Papenoo sera concerné par une interruption temporaire du service de téléphonie mobile.