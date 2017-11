Noël : une collecte organisée à Taravao

Le lycée et le collège de Taravao organisent une collecte de Noël. Jouets, livres, peluches, vêtements... vous pouvez déposer vos dont à partir de vendredi et jusqu'au 8 décembre auprès de l'établissement. La distribution se fera le 12 décembre à partir de midi. La collecte se fait en partenariat avec la mairie de Taravao et les associations de la commune.