Moorea : perturbation de la collecte des ordures ménagères

La mise sur cale du navire Aremiti Ferry 2 a été prolongée , empêchant le transfert des ordures de Moorea vers Tahiti, explique la mairie dans un communiqué.A Temae, la déchetterie est saturée et a prolongé sa fermeture jusqu'à mardi 24 janvier. Mercredi et jeudi, les collectes des bacs gris et vert n'auront donc pas lieu à Moorea.La collecte des déchets devrait reprendre vendredi.