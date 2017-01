Moorea : les intempéries perturbent la distribution d'eau

La société recense des dégâts sur certains ouvrages de production (captages) et sur des réseaux secondaires. Quelques accès sont devenus difficiles, voir dangereux suite à des chutes d'arbres ou du fait de l'état boueux de ces routes, ce qui ralentit les dépannages.

Les équipes de la Polynésienne des eaux sont en intervention constante depuis mardi soir et pallient au plus urgent au niveau des ressources, et traitent les manques d'eau chez les usagers au cas par cas.



Le service d'astreinte reste disponible et en intervention jusqu'au retour à une situation normale. Vous pouvez joindre ce service au 87 795 982, ou le service clientèle en heure ouvrable au 40 550 755.

Dans un communiqué, la Polynésienne des eaux annonce que depuis mercredi, la situation météorologique perturbe la distribution de l'eau dans certains secteurs non potables de Moorea. Les zones touchées concernent les hauteurs de Paopao, les réseaux entre Varari et Maatea, et ponctuellement une partie de Haumi.