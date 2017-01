Depuis 4h ce dimanche matin, les équipes de la Commune de Moorea, de l'Equipement, EDT et la Polynésienne des Eaux sont à pied d'œuvre pour gérer les situations de crise autour de l'île.Pour des raisons d'hygiène et de sécurité, il a été décidé de la fermeture temporaire des établissements scolaires des premiers et seconds degré de Moorea et Maiao jusqu'au lundi 23 janvier 2017 inclus.Réouverture prévue au mardi 24 janvier 2017 aux horaires habituels.L'actu en direct : http://www.tntv.pf/Videos-Meteo-suivez-la-situation-en-direct_a16413.html