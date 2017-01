Moetai Brotherson et Teua Temaru sont mariés

Moetai Brotherson et Teua Temaru se sont mariés ce mardi. Moetai Brotherson, auteur du Roi absent, membre du Tavini Huiraatira est aussi conseiller municipal à Faa'a. Teua Temaru est la fille d'Oscar Temaru, leader du Tavini et maire de la commune. Teua a été ministre de l'Environnement et du développement durable dans le gouvernement de Gaston Flosse en 2008.