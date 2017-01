Météo : la vigilance se poursuit dans plusieurs archipels

Le mauvais temps se poursuit. Tahiti et Moorea sont en vigilance jaune pour la pluie ce vendredi matin. Malgré une baisse graduelle de l'activité pluvieuse sur les prochains jours, le temps perturbé devrait se maintenir jusqu'à samedi selon Météo France.



Vigilance jaune également aux Tuamotu Ouest et Australes centre pour la houle, le vent et la pluie. Rapa est en orange.