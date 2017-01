Makatea est totalement coupé du monde

L’Internet était déjà en panne à Makatea depuis le 25 décembre et, désormais c’est le téléphone qui ne fonctionne plus. C’est pourquoi Julien Mai, le maire délégué de Makatea, actuellement à Tahiti a demandé à notre chaine, TNTV, de transmettre cette information à tous les élèves de l’atoll : la navette qui doit embarquer les collégiens à destination de Rangiroa et les lycéens pour Papeete arrivera ce soir à Makatea aux alentours de 21 h 30.