du jeudi 28 septembre à 20h au vendredi 29 septembre à 4h du matin.

(Communiqué de presse)

Le ministre de l’Equipement et des transports intérieurs, Luc Faatau, informe les usagers de la route que des travaux de remise en place de la barre de limitation de hauteur au tunnel de Punaauia, côté Faa’a, et de pose de plots lumineux (catadioptres) dans les deux tunnels de Papeete et Punaauia sont prévusLes deux voies seront fermées à la circulation avec déviation vers les giratoires situés sur ces deux tunnels.Une attention toute particulière sera requise de la part des automobilistes et usagers pour suivre les indications de circulation qui seront imposées par la signalisation provisoire de ce chantier.