Le mauvais temps se poursuit

Le mauvais temps se poursuit sur l'ensemble de la Polynésie, excepté aux Marquises où Météo France annonce un ciel assez dégagé.

Ce mardi, Météo France a placé les îles Sous-le-Vent en vigilance jaune pour les vents forts. Mopélia et les Australes Ouest sont également en jaune pour le vent et les fortes pluies.



Aux îles Sous-le-Vent, mardi et mercredi, le temps reste couvert avec des averses et des grains parfois orageux. Les averses sont de forte intensité vers la région de Mopelia.

Le vent de secteur Nord est modéré à assez fort avec des rafales pouvant atteindre 60 kilomètres/heure sous grains, jusqu'à 80 kilomètres/heure vers la région de Mopelia. Mercredi, le vent sera assez fort à localement fort avec des rafales de l'ordre de 80/90 kilomètres/heure.



A Tahiti et Moorea, l'ambiance est à la grisaille jusqu'à mercredi. Météo France annonce des passages pluvieux isolés se cantonnant aux côtes Nord mardi matin, avant de déborder au reste du littoral vers la mi journée, prenant parfois un caractère de grain. Un orage reste possible. Mercredi, les précipitations resteront fréquentes.