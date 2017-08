Le 11e Guide des métiers vient de paraître

Le 11e Guide des métiers des éditions Créaprint vient de paraître. Nouveauté : il se découpe en deux grandes parties :



- Les métiers & formations par secteurs d’activité : regroupés selon des grandes rubriques, augmentées de baromètres et zooms sur l’emploi, le recrutement, les nouveaux métiers et secteurs d’avenir (économie bleue, économie numérique …)

- Les organismes, aides & conseils : déclinée en trois sous-parties (Formation initiale, Formation continue et Formations spécifiques), chacune présentant les organismes de formation, des points sur la réglementation, les aides, des conseils, ainsi que les

éclairages des professionnels de la formation.



Le Guide des métiers est déjà disponible en points presse au prix de 500 Fcfp. Il peut également être consulté sur le site de l’éditeur (www.creaprint.pf).