Rédaction Web

La commune de Bora Bora informe que la presse à carcasses de voiture sera sur l’île le mois prochain, à partir du 22 août et ce pour une durée de trois semaines.Les administrés souhaitant retirer leur carcasse sont invités à se faire connaître dès aujourd’hui auprès de la Mairie de Vaitape. Une demande sera à remplir sur place : nom, adresse, numéro de téléphone, marque et série du véhicule, plaque d’immatriculation si possible. L’enlèvement est gratuit !Attention ! La carcasse doit être dépolluée. Les huiles de vidange sont à déposées dans les équipements de collecte au CET d’Anau, et les batteries dans les bacs au CET d’Anau également. Vous récupérerez l’essence aussi. Pour toutes questions complémentaires, le service Environnement de la Commune est à votre écoute. Un numéro de téléphone : 40 605 800.