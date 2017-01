L'école maternelle Verotia rouvrira bien mercredi

Le maire de la commune de Faa’a informe les parents, le personnel enseignant et non enseignant que l’école Verotia maternelle accueillera les élèves demain, mercredi.

La sécurité des enfants et du personnel enseignant de l'école Verotia est désormais garantie car le problème technique rencontré a été résolu.