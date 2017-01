L'affaire de la vaisselle renvoyée au 9 février

L'affaire de la vaisselle qui devait être examinée ce jeudi par la cour d'appel de Papeete, a été renvoyée au 8 février. Un renvoi demandé par l'avocat de Gaston Flosse, Me Quinquis.

Dans cette affaire, Gaston Flosse a été condamné pour détournement de biens publics et recel à une amende de 2 millions de Fcfp. Lui et sa compagne Pascale Haiti devaient également verser 1 million de Fcfp de réparation à la Polynésie française.