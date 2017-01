Journée mondiale des lépreux : la quête reportée

(Communiqué de presse)

Compte tenu des graves événements climatiques survenus samedi et dimanche dernier, et de la quantité de nos compatriotes du fenua dans le besoin, la délégation de l’Ordre de Malte France de Polynésie française a décidé, en concertation avec les autres associations caritatives (Croix Rouge et Secours catholique) de reporter la quête pour la Journée mondiale des lépreux prévue ces samedi et dimanche dans les hypermarchés et les paroisses de Tahiti aux samedi 25 et dimanche 26 février. La réunion d’information sur la lèpre prévue ce vendredi est reportée à la semaine précédant la quête des 25 et 26 févrierL’Ordre de Malte France de Polynésie française procédera néanmoins ce samedi 28 à une quête dans les hypermarchés de Tahiti au profit des sinistrés.