John Doom reposera au cimetière de Papeari

Dans un communiqué, l'Eglise Protestante Maohi indique que le corps de John Doom sera exposé au temple protestant de Pirae - Thabor ce lundi à partir de 10h30, où un culte aura lieu à 19h00. L'inhumation se fera le mardi 27 décembre à 13h00, suivi de la levée du corps et l'enterrement à 16h00 au cimetière de Papeari.

"A ses enfants, les petits-enfants et la famille, l'Eglise Protestante Maohi tient à témoigner sa sympathie dans cette douloureuse épreuve et affirme leur foi en la résurrection".