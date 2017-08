Jeux des îles Australes: Le point sur les médailles

A la date du 8 août, c'est la délégation de Rurutu qui est en tête avec 3 médailles d'Or, 3 argent et 2 bronze. Rapa se classe deuxième avec 3 Or, 2 Argent. Tubuai troisième avec 2 Or, 3 Argent et 2 Bronze. Rimatara 2 Or, 1 Argent, 5 Bronze et Raivavae, 1 Argent et une Bronze.