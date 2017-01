Intempéries : les établissements scolaires fermés à Maupiti

Avec les intempéries, le maire de Maupiti Woullingson Raufauore a décidé de fermer les établissements scolaires par sécurité, rapporte Radio 1. "J'ai pris la décision de fermer les établissements scolaires en attendant la suite puisque la météo nous annonce toujours une vigilance orange au niveau du vent et de la pluie. On a pris des mesures nécessaires de prévention avec les services de la commune et du Pays. Nous attendons demain matin pour voir si le temps a évolué ou pas" , a-t-il déclaré à nos confrères.