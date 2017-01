Intempéries : la mairie de Punaauia recueille les dons pour le sinistrés

Afin de venir en aide aux familles qui ont tout perdu lors des fortes intempéries de ce week-end, un point de récolte aux dons (vêtements, chaussures, denrées alimentaires, etc.) est disponible à l'hôtel de Ville de Punaauia, dans la salle de mariages, située au rez-de-chaussée. Dans la mesure du possible, il est demandé de bien vouloir trier les vêtements, en séparant ceux pour enfants, hommes et femmes. La salle de mariages est ouverte de 7h30 à 15h30, en journée continue.