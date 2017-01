Intempéries : circulation limitée à Arue et Pirae

MISE A JOUR. A Pirae, le maire demande aux administrés des quartiers de Tuterai tane et Hamuta de rouler prudemment.

A Arue, la municipalité demande aux habitants de Tearapae, quartier lourdement touchés par les intempéries, de se déplacer le moins possible avec leur véhicule ou à pied, sauf cas d'Urgence ou d'Incendie.

L'accès aux vallées est fermé de 8 heures à 11 h 30 et de 12 à 16 heures.